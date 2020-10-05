По центру Екатеринбурга ночью пробежали сотни горожан с фонариками на голове

По центру Екатеринбурга ночью пробежали сотни горожан с фонариками на голове

Сегодня, 09:37ОбществоPhoto: pixabay.com
В Екатеринбурге прошел традиционный забег Laser Night Run, который собрал сотни участников с фонариками на голове, сообщает Е1.

Ставший уже традиционным забег Laser Night Run прошел на набережной Городского пруда.

Было проверено два старта. Первый был посвящен году проведения Универсиады в Екатеринбурге, он составил 2023 метра. Участникам надо было пробежать от «Динамо» до Плотинки, а потом обратно.

Второй десятикилометровый маршрут бегуны преодолевали от «Динамо» до Плотинки, затем по другой стороне пруда до Драмтеатра, а потом назад.

Путь подсвечивали налобными фонарики. Также организаторы для поддержки приготовили музыкальные и световые точки, были проведены лазерное шоу и дискотека.

У всех участников потребовали предоставить медицинские справки.

Напомним, 26 сентября в поселке Черноисточинск прошел арт-фестиваль «Демидов-фест», который собрал около пяти тысяч человек.

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