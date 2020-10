Спустя пять лет Верховный суд отменил уральскому пенсионеру штраф за митинг

Верховным судом России было отменено решение Березовского городского суда, которое назначили местному пенсионеру Владимиру Тимину за проведение акции, сообщает правозащитник Антон Кудряков на своей странице на Facebook.

В 2015 году пенсионер организовал акцию против отмены прямых выборов мэра города, за что был оштрафован на десять тысяч рублей. Теперь, согласно документу, опубликованному в банке судебных решений Верховного суда, обозначено, что мужчиной не были нарушены правила проведения митингов численностью менее 100 человек. По словам правозащитника Антона Кудрякова, решение было принято лишь после жалобы в интересах Тимина, которую он подал в Комитет по правам человека ООН. Напомним, в начале сентября митинговавший в поддержу хабаровчан уралец пожаловался на беспредел.

