Стало известно число закрытых на карантин школ и детских садов в Нижнем Тагиле

По данным на 5 октября в Нижнем Тагиле закрыты 14 классов по причине ОРВИ. 62 класса в 19 школах города обучаются дистанционно по причине контакта с заболевшими COVID-19.
Полностью закрытых на карантин школ в Нижнем Тагиле нет,сообщили Tagilcity.ru в оперштабе.
В детских садах также закрыты только отдельные группы. В дошкольных учреждениях на карантин по ОРВИ на сегодняшний день отправлено девять групп, 11 групп в детсадах находятся на карантине по коронавирусу как возможно контактные.
Напомним, в Нижнем Тагиле ежедневно увеличивается число зафиксированных случаев COVID-19. С начала пандемии выявлено 1 999 заболевших коронавирусом тагильчан.