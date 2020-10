Стало известно число закрытых на карантин школ и детских садов в Нижнем Тагиле

В оперативном штабе рассказали о количестве детских садов и школ, закрытых на карантин из-за ОРВИ и коронавируса в Нижнем Тагиле.

По данным на 5 октября в Нижнем Тагиле закрыты 14 классов по причине ОРВИ. 62 класса в 19 школах города обучаются дистанционно по причине контакта с заболевшими COVID-19. Полностью закрытых на карантин школ в Нижнем Тагиле нет,сообщили Tagilcity.ru в оперштабе. В детских садах также закрыты только отдельные группы. В дошкольных учреждениях на карантин по ОРВИ на сегодняшний день отправлено девять групп, 11 групп в детсадах находятся на карантине по коронавирусу как возможно контактные. Напомним, в Нижнем Тагиле ежедневно увеличивается число зафиксированных случаев COVID-19. С начала пандемии выявлено 1 999 заболевших коронавирусом тагильчан. В Нижнем Тагиле зафиксировано почти две тысячи случаев коронавируса с начала пандемии

Related news: В Нижнем Тагиле зафиксировано почти две тысячи случаев коронавируса с начала пандемии

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter