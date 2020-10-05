Суд поставил точку в конфликте между екатеринбуржцем и следователем на золотом Lexus

Напомним, конфликт между Истоминым и Халиловым произошел на заправке 8 сентября 2019 года. Водители не смогли поделить аппарат для подкачки колес. Согласно обстоятельствам дела, мужчины устроили небольшую потасовку, в ходе которой Халилов завладел шлангом для подкачки колес. Якобы в тот момент Истомин достал нож и стал им угрожать. Однако обвиняемый утверждает, что нож он использовал для утяжеления кулака, если вдруг придется наносить удар.