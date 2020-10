Суд поставил точку в конфликте между екатеринбуржцем и следователем на золотом Lexus

В Екатеринбурге суд разрешил конфликт между 24-летним Антоном Истоминым и заместителем начальника СКР по Октябрьскому району Екатеринбурга Артемом Халиловым, которые повздорили из-за аппарата подкачки колес, сообщает 66.RU.

По мнению судьи доказательства вины Истомина отсутствуют. Гособвинение просило приговорить Истомина к 180 часам обязательных работ. Однако судья заявил, что показаниям потерпевшего Халилова не доверяет. Кроме того, согласно судебному решению, обвинение строится на показаниях потерпевшего. Он утверждает, что Истомин ему угрожал ножом с открытым лезвием. Однако на видеозаписи орудия не было видно. В результате водитель был оправдан и за ним признано право на реабилитацию и возмещение вреда в связи с привлечением к уголовной ответственности. Напомним, конфликт между Истоминым и Халиловым произошел на заправке 8 сентября 2019 года. Водители не смогли поделить аппарат для подкачки колес. Согласно обстоятельствам дела, мужчины устроили небольшую потасовку, в ходе которой Халилов завладел шлангом для подкачки колес. Якобы в тот момент Истомин достал нож и стал им угрожать. Однако обвиняемый утверждает, что нож он использовал для утяжеления кулака, если вдруг придется наносить удар.

