Свердловская железная дорога перешла на зимний график работы

Маршрут регулируется в связи с сезонным снижением пассажирского потока, традиционного происходящего осенью и зимой. Электрически, введенные в оборот в пик «дачного» сезона, больше не будут задействованы в перевозке свердловчан.
С 5 октября перестают действовать маршруты на следующие поезда:
Пригородные поезда №6823/6824 сообщением Нижний Тагил – Кушва – Нижний Тагил больше не будут совершать перевозки ежедневно, как в «летнее» время, а лишь по рабочим дням.
С 5 октября запускают следующие пригородные поезда:
С 1 ноября приостанавливают рейсы таких направлений:
Помимо этого, с 5 октября для определенных пригородных поездов будут отменены запущенные летом остановки в некоторых пунктах, таких как Вершина, Соснята, Вагановка, Плюсниха, Берлога, Винокурово, Ольховский и другие.