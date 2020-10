Свердловская железная дорога перешла на зимний график работы

С 5 октября 2020 года пригородные поезда на Свердловской железной дороге были переведены на зимний график движения, сообщает пресс-служба АО «Свердловская пригородная компания».

Маршрут регулируется в связи с сезонным снижением пассажирского потока, традиционного происходящего осенью и зимой. Электрически, введенные в оборот в пик «дачного» сезона, больше не будут задействованы в перевозке свердловчан. С 5 октября перестают действовать маршруты на следующие поезда: № 6521/6522 сообщением Екатеринбург-Пассажирский – Ревда – Екатеринбург-Пассажирский;

№ 6620/6619 сообщением Екатеринбург-Пассажирский – Храмцовская – Екатеринбург-Пассажирский;

№ 6632 сообщением Екатеринбург-Пассажирский – Колчедан;

№ 6441/6442 сообщением Екатеринбург-Пассажирский – Мурзинка – Екатеринбург-Пассажирский;

№ 6951/6952 сообщением Серов – Бокситы – Серов;

№ 6510 сообщением Дружинино – Екатеринбург-Пассажирский;

№ 6802 сообщением Нижний Тагил – Невьянск;

№ 6482/6481 сообщением Екатеринбург-Пассажирский – Полевской – Екатеринбург-Пассажирский;

№ 6591/6594 сообщением Дружинино – Михайловский завод – Дружинино. Пригородные поезда №6823/6824 сообщением Нижний Тагил – Кушва – Нижний Тагил больше не будут совершать перевозки ежедневно, как в «летнее» время, а лишь по рабочим дням. С 5 октября запускают следующие пригородные поезда: № 6602 сообщением Екатеринбург-Пассажирский – Каменск-Уральский;

№ 6508 сообщением Дружинино – Екатеринбург-Пассажирский. С 1 ноября приостанавливают рейсы таких направлений: № 7491/6093 Нижневартовск-1 – Ульт-Ягун – Сургут;

№ 7494/7492 Сургут – Ульт-Ягун – Нижневартовск-1. Помимо этого, с 5 октября для определенных пригородных поездов будут отменены запущенные летом остановки в некоторых пунктах, таких как Вершина, Соснята, Вагановка, Плюсниха, Берлога, Винокурово, Ольховский и другие.

