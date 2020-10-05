Свердловскую «Монетку» обязали выплатить 50 млн рублей за фасовку и упаковку рыбы

Свердловскую «Монетку» обязали выплатить 50 млн рублей за фасовку и упаковку рыбы

Сегодня, 18:22ОбществоPhoto: Яндекс.Карты
ООО «Элемент-Трейд», являющаяся владельцем сети магазинов «Монетка», проиграло суд на 50 миллионов рублей своему поставщику ООО «Хладпром». Соответствующая запись содержится в картотеке арбитражных дел.

Претензии поставщиков касались долгов сети по договору фасовки и упаковки рыбы.

Согласно материалам дела, с ООО также были взысканы проценты за пользование чужими средствами за период с 21 апреля по 14 августа 2020 года в размере одного миллиона рублей.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге ООО «Элемент-Трейд» грозит штраф в размере 100 тысяч рублей за несоблюдение требований безопасности по недопущению распространения коронавируса. В частности, на складе распределительного центра было установлено 50 бактерицидных облучателей вместо 671.

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