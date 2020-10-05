Свердловскую «Монетку» обязали выплатить 50 млн рублей за фасовку и упаковку рыбы

Претензии поставщиков касались долгов сети по договору фасовки и упаковки рыбы.
Согласно материалам дела, с ООО также были взысканы проценты за пользование чужими средствами за период с 21 апреля по 14 августа 2020 года в размере одного миллиона рублей.
Ранее стало известно, что в Екатеринбурге ООО «Элемент-Трейд» грозит штраф в размере 100 тысяч рублей за несоблюдение требований безопасности по недопущению распространения коронавируса. В частности, на складе распределительного центра было установлено 50 бактерицидных облучателей вместо 671.