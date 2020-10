Тагильчане пожаловались на транспортный коллапс на вокзале

2 октября жители Нижнего Тагила пожаловались на отсутствие автобусов с вокзала на Вагонку. Об этом они рассказали в социальных сетях.

Люди на Вагонку вечером совсем не могут уехать, стоят уже более 45 минут. Нет ни 55, ни 56 автобуса…сообщили тагильчане. Вокзал Photo: группа "ВКонтакте" "Типичный Тагильчанин" Обслуживанием данных маршрутов занимается ООО «Фирма ТАС (Тагилавтосервис)». На момент публикации предоставить комментарий TagilCity.ru в компании не смогли. Однако жалобы поступают и от жителей Гальянки. Они также недовольны отсутствием автобусов в вечернее время. Такая же ситуация и на ГГМ — ничего нет, один 30 маршрут ходит до 22.00 стабильно. Вчера сами убедились, с ребенком просидели на вокзале почти 40 минут, в итоге вызвали такси. Ужас, а не транспорт, ни трамваев, ни маршруток, все вымерло, рассказала тагильчанка Мария. Напомним, в начале сентября жители Горноуральска и Нижнего Тагила пожаловались на отмену междугородних автобусных рейсов. Тогда у компании-перевозчика «Легион-НТ» сломался один из автобусов. В общей сложности было отменено 30% транспорта. Жители Нижнего Тагила и Горноуральска пожаловались на отсутствие автобусов

