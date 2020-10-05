Тагильчане пожаловались на транспортный коллапс на вокзале

Тагильчане пожаловались на транспортный коллапс на вокзале

Сегодня, 12:46ОбществоPhoto: группа "Типичный тагильчанин" во "Вконтакте"
2 октября жители Нижнего Тагила пожаловались на отсутствие автобусов с вокзала на Вагонку. Об этом они рассказали в социальных сетях.

Люди на Вагонку вечером совсем не могут уехать, стоят уже более 45 минут. Нет ни 55, ни 56 автобуса…сообщили тагильчане.

Вокзал
Photo:группа "ВКонтакте" "Типичный Тагильчанин"

Обслуживанием данных маршрутов занимается ООО «Фирма ТАС (Тагилавтосервис)». На момент публикации предоставить комментарий TagilCity.ru в компании не смогли.

Однако жалобы поступают и от жителей Гальянки. Они также недовольны отсутствием автобусов в вечернее время.

Такая же ситуация и на ГГМ — ничего нет, один 30 маршрут ходит до 22.00 стабильно. Вчера сами убедились, с ребенком просидели на вокзале почти 40 минут, в итоге вызвали такси. Ужас, а не транспорт, ни трамваев, ни маршруток, все вымерло, рассказала тагильчанка Мария.

Напомним, в начале сентября жители Горноуральска и Нижнего Тагила пожаловались на отмену междугородних автобусных рейсов. Тогда у компании-перевозчика «Легион-НТ» сломался один из автобусов. В общей сложности было отменено 30% транспорта.

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