Тагильчане пожаловались на транспортный коллапс на вокзале

Люди на Вагонку вечером совсем не могут уехать, стоят уже более 45 минут. Нет ни 55, ни 56 автобуса…сообщили тагильчане.
Обслуживанием данных маршрутов занимается ООО «Фирма ТАС (Тагилавтосервис)». На момент публикации предоставить комментарий TagilCity.ru в компании не смогли.
Однако жалобы поступают и от жителей Гальянки. Они также недовольны отсутствием автобусов в вечернее время.
Такая же ситуация и на ГГМ — ничего нет, один 30 маршрут ходит до 22.00 стабильно. Вчера сами убедились, с ребенком просидели на вокзале почти 40 минут, в итоге вызвали такси. Ужас, а не транспорт, ни трамваев, ни маршруток, все вымерло, рассказала тагильчанка Мария.
Напомним, в начале сентября жители Горноуральска и Нижнего Тагила пожаловались на отмену междугородних автобусных рейсов. Тогда у компании-перевозчика «Легион-НТ» сломался один из автобусов. В общей сложности было отменено 30% транспорта.