Тагильчане пожаловались на транспортный коллапс на вокзале

Такая же ситуация и на ГГМ — ничего нет, один 30 маршрут ходит до 22.00 стабильно. Вчера сами убедились, с ребенком просидели на вокзале почти 40 минут, в итоге вызвали такси. Ужас, а не транспорт, ни трамваев, ни маршруток, все вымерло, рассказала тагильчанка Мария.