В Екатеринбурге с могилы Крапивина украли его портрет

Крапивина говорит, что портрет был значительного размера, а люди, которые совершили кражу, не в курсе того, что с кладбища уносить ничего нельзя. Она отмечает, что в интернете есть масса фотографий писателя, которые можно распечатать самостоятельно и призывает вернуть портрет Владислава Крапивина на место.