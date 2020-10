В Екатеринбурге с могилы Крапивина украли его портрет

В Екатеринбурге с могилы известного писателя Владислава Крапивина был украден его портрет, сообщает Е1 со ссылкой на его невестку Ларису Крапивину.

По словам Ларисы Крапивиной, семья изумлена и возмущена этим бесчинством, портрет явно унесли паломники. Как говорит охрана Широкореченского кладбища, на котором похоронен основатель «Каравеллы», его могила стала местом паломничества сотен людей. Крапивина говорит, что портрет был значительного размера, а люди, которые совершили кражу, не в курсе того, что с кладбища уносить ничего нельзя. Она отмечает, что в интернете есть масса фотографий писателя, которые можно распечатать самостоятельно и призывает вернуть портрет Владислава Крапивина на место. Напомним, уральский писатель Владислав Крапивин умер 1 сентября в возрасте 81 года. В июле 2020 года с пневмонией он попал в больницу, его выписали, однако состояние писателя ухудшалось. После этого он снова возвратился в больницу, где скончался от коронавируса, который вызвал обострение старых болезней. Президент России направил соболезнования родным умершего писателя Крапивина

