В Нижнем Тагиле определили идеальную маму

Напомним, Ideal Mom — это проект, в рамках которого женщины с детьми учатся новому, могут провести интересно время с единомышленницами и выступить на финальном шоу. Программа конкурса включает в себя мастер-классы, развлекательные мероприятия, чтобы женщины, в том числе и в отпуске по уходу за ребенком, могли активно провести время. Тагильчанкам предлагается попробовать танцы, дефиле, кулинарию, спортивные тренировки, обучение гончарному мастерству. Победительниц определяют посредством онлайн-голосования.