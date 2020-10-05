В Нижнем Тагиле определили идеальную маму

В Нижнем Тагиле определили идеальную маму

Сегодня, 09:48ОбществоPhoto: страница Ideal Mom в Instagram
В Нижнем Тагиле 13 сентября была выбрана «Идеальная мама». По итогам конкурса Мисс Ideal Mom стала Гаева Мария.

Впервые конкурс стартовал весной. Однако из-за пандемии коронавируса его пришлось приостановить.

Первой вице-мисс стала Татьяна Важенина, второй вице-мисс — Иванова Владислава, третьей вице-мисс — Зислина Елена.

Награждение победительниц
Photo:страница конкурса Ideal Mom в Instagram

Миссис зрительских симпатий стала Зимина Марина, а Мисс свадебный вальс — Серебренникова Алевтина.

Напомним, Ideal Mom — это проект, в рамках которого женщины с детьми учатся новому, могут провести интересно время с единомышленницами и выступить на финальном шоу. Программа конкурса включает в себя мастер-классы, развлекательные мероприятия, чтобы женщины, в том числе и в отпуске по уходу за ребенком, могли активно провести время. Тагильчанкам предлагается попробовать танцы, дефиле, кулинарию, спортивные тренировки, обучение гончарному мастерству. Победительниц определяют посредством онлайн-голосования.

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