В октябре жители Нижнего Тагила получат пенсии и пособия на дом по обычному графику

В октябре жители Нижнего Тагила получат пенсии и пособия на дом по обычному графику

Сегодня, 18:40ОбществоPhoto: pixabay.com
Жители Нижнего Тагила, которые получают пенсии на дому через почтальонов, в октябре получат свои выплаты в соответствии с графиком, сообщает Почта России.

Дополнительные ежемесячные соцвыплаты будут доставлены одновременно с пенсией.

Кроме того, жители Свердловской области могут оставить заявку почтальону на доставку товаров первой необходимости из ассортимента отделений почтовой связи, а также оплатить коммунальные услуги у почтальонов, имеющих мобильный почтово-кассовый терминал.

Ранее стало известно, что накопительную часть пенсий для людей пенсионного возраста предлагается отменить и перенести данное обязательство на людей, рожденных после 1980 года.

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