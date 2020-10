В октябре жители Нижнего Тагила получат пенсии и пособия на дом по обычному графику

Жители Нижнего Тагила, которые получают пенсии на дому через почтальонов, в октябре получат свои выплаты в соответствии с графиком, сообщает Почта России.

Дополнительные ежемесячные соцвыплаты будут доставлены одновременно с пенсией. Кроме того, жители Свердловской области могут оставить заявку почтальону на доставку товаров первой необходимости из ассортимента отделений почтовой связи, а также оплатить коммунальные услуги у почтальонов, имеющих мобильный почтово-кассовый терминал. Ранее стало известно, что накопительную часть пенсий для людей пенсионного возраста предлагается отменить и перенести данное обязательство на людей, рожденных после 1980 года. В России предложили отдать накопительную часть пенсии молодежи

