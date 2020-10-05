В последней игре ⅛ финала «Дебатла» Волгоград и Белгород спорили о цензуре

Во втором раунде команды за три минуты должны были дать развернутый ответ на вопросы ведущего. Волгограду, например, необходимо было пояснить, допустимо ли соблюдать полную свободу слова в случае освещения терактов, когда информация в СМИ может использоваться террористами в свою пользу. Белгород отвечал, есть ли смысл в запретах, когда они слабо работают, и стоит ли взрослому разумному человеку навязывать ограничения, когда он и сам в состоянии фильтровать информацию.