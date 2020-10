В последней игре ⅛ финала «Дебатла» Волгоград и Белгород спорили о цензуре

Стадию ⅛ финала проекта «Дебатл» завершала игра вторых команд Белгорода и Волгограда. Темой для диспута определили «Цензура и запретные темы в медиа».

Капитан белгородцев, председатель областной Дебатной лиги Валерий Белых представлял точку зрения о необходимости цензуры и фильтрации информационной повестки. По его словам, разумно говорить об ограничениях, которые не дают культурному пласту нашей страны развалиться. Примеры такой цензуры мы видим в США после 11 сентября, там мы не увидим юмора, шуток, забавных видео на эту тему,прокомментировал Валерий Белых. В развитие темы капитан Белгорода отметил, что традиционные СМИ в попытке сравниться в популярности с интернетом все больше предпочитают делать контент, направленный не на разум, а эмоции. Честь Волгограда отстаивала команда под руководством студентки ВолГУ, будущего социолога Натальи Байши. Им предстояло обосновать позицию об отказе от любой цензуры. По словам дебатеров с берегов Волги, монополия на информацию развязывает руки провластным журналистам, которые «занимаются даже не пропагандой, а распилом бюджета». Кроме того, свободный доступ к информации способствует развитию гражданского общества. К примеру, отсутствие информации об аварии на Чернобыльской АЭС у жителей других регионов, стран мира привело к известным последствиям. При свободе СМИ можно было бы найти способ минимизировать количество заболеваний и смертей,привела наглядный довод Наталья Байша. Во втором раунде команды за три минуты должны были дать развернутый ответ на вопросы ведущего. Волгограду, например, необходимо было пояснить, допустимо ли соблюдать полную свободу слова в случае освещения терактов, когда информация в СМИ может использоваться террористами в свою пользу. Белгород отвечал, есть ли смысл в запретах, когда они слабо работают, и стоит ли взрослому разумному человеку навязывать ограничения, когда он и сам в состоянии фильтровать информацию. Раунд третий — полемический. Команда Белгорода пыталась поставить оппонентов в тупик вопросом: в какой стране существует абсолютная свобода слова? А волгоградцы поинтересовались, кто должен регулировать информационный рынок — государство или иной политический институт. Оценки судей были таковы: Белгород и Волгоград набрали по 15 баллов за аргументацию, 18 и 17 баллов они получили соответственно и в за полемику, и за артистизм. Финальный результат — победа Волгограда «на флажке» со счетом 51-49. Полностью оценки арбитров можно посмотреть здесь (комментарий депутата омского Горсовета Алексея Сокина) и здесь (комментарий молодёжного активиста Ивана Тукало). Таким образом, определились все пары ¼ финала: Казань — Ставрополь, Омск — Белгород, Оренбург — Тюмень, Волгоград-2 — Уфа. Подробный список всех участников, расписание игр и правила «Дебатла» можно посмотреть на странице проекта. Video: YouTube-канал "Город55"

