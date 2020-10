Стало известно количество закрытых на карантин российских школ

На карантин в России закрыто три процента школ, сообщают «Новые известия».

По словам заместителя главы Минпросвещения Виктора Басюка, COVID-19 стал причиной только в половине случаев, остальная часть школ закрылась на карантин по ОРВИ. Со слов Басюка, в РФ снова стала расти заболеваемость COVID-19, одной из причин этого называют начало учебного года. Часто у школьников заболевание коронавирусом проходит бессимптомно, или в легкой форме, однако они распространяют заболевание дальше. На сегодняшний день известно о том, что коронавирусом заразились более тысячи сотрудников российских школ. Как сообщает агентство «РИА Новости», Министерство просвещения решило не принимать решения по переводу школ на дистант. Такое решение возлагается на усмотрение директоров школ и глав регионов. Напомним, в России продолжается рост заболевания коронавирусом. Число зараженных коронавирусом увеличилось на 10 499 человек за сутки. В Свердловской области число выявленных случаев COVID-19 приблизилось к 23 тысячам человек, в Нижнем Тагиле зарегистрировано 1922 случаев заболевания. В Нижнем Тагиле еще у 15 человек подтвержден коронавирус

