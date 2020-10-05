Стало известно количество закрытых на карантин российских школ

Со слов Басюка, в РФ снова стала расти заболеваемость COVID-19, одной из причин этого называют начало учебного года. Часто у школьников заболевание коронавирусом проходит бессимптомно, или в легкой форме, однако они распространяют заболевание дальше. На сегодняшний день известно о том, что коронавирусом заразились более тысячи сотрудников российских школ.