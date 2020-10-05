В Свердловской области 100% потребителей получили тепло

В Свердловской области 100% потребителей получили тепло

Сегодня, 14:30ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
Все потребители на Среднем Урале подключены к отоплению, сообщает ИА «Уральский меридиан».

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов сообщил сегодня о том, что план подготовки к осенне-зимнему отопительному сезону выполнили на 100%.

Смирнов отметил, что в регионе на подготовку коммунальной инфраструктуры было выделено пять миллиардов рублей из областного и местных бюджетов, а также внебюджетных источников.

В областном департаменте информационной политики уточняют, что в Свердловской области отапливается 89 миллионов квадратных метров жилья и 6 016 объектов социальной сферы.

Напомним, в поселке Горноуральский под Нижним Тагилом жители ждали включения тепла почти две недели с начала отопительного сезона, котельная Горноуральского ГО оказалась изношена на 80%.

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