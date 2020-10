В Свердловской области ужесточили «коронавирусные» ограничения

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ужесточил ограничения по коронавирусу. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

В первую очередь, ограничения касаются концертов. По словам Куйвашева, во время проведения концертов зрители, находящиеся в фан-зоне или на танцполе не могут соблюдать дистанцию. Поэтому данные хоны будут закрыты, а зрителям разрешается находиться только на сидячих местах. Также в выходные дни запрещается работать детским игровым комнатам в торгово-развлекательных центрах и комплексах. Я уже рассказывал вам, что дети после начала учебного года и так особенно подвержены опасности. Важно не усугублять ситуацию и отказаться от необязательных контактов с другими людьми, сообщил губернатор. Указ Photo: личная страница Евгения Куйвашева в Instagram Еще одно ограничение связано с удаленной работой. Рекомендуется перевести не менее 30% штата на дистанционный режим. Знаю, что в пандемию руководство некоторых компаний признало опыт удаленки вполне успешным, и некоторые специалисты, например, в сфере IT и так с весны продолжают работать из дома, говорит губернатор. Кроме того, до 12 октября продлен режим самоизоляции для людей старше 65 лет и тех, у кого имеются хронические заболевания. Губернатор напомнил, что во всех городах региона продолжает действовать масочный режим. Напомним, за минувшие сутки в Свердловской области было подтверждено 175 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число зараженных инфекцией приближается к 30 тысячам человек. Оперштаб сообщил о новых заболевших коронавирусом в Свердловской области

