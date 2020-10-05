В Свердловской области ужесточили «коронавирусные» ограничения

В Свердловской области ужесточили «коронавирусные» ограничения

Сегодня, 17:32ОбществоPhoto: pixabay.com
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ужесточил ограничения по коронавирусу. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

В первую очередь, ограничения касаются концертов. По словам Куйвашева, во время проведения концертов зрители, находящиеся в фан-зоне или на танцполе не могут соблюдать дистанцию. Поэтому данные хоны будут закрыты, а зрителям разрешается находиться только на сидячих местах.

Также в выходные дни запрещается работать детским игровым комнатам в торгово-развлекательных центрах и комплексах.

Я уже рассказывал вам, что дети после начала учебного года и так особенно подвержены опасности. Важно не усугублять ситуацию и отказаться от необязательных контактов с другими людьми, сообщил губернатор.

Указ
Photo:личная страница Евгения Куйвашева в Instagram

Еще одно ограничение связано с удаленной работой. Рекомендуется перевести не менее 30% штата на дистанционный режим.

Знаю, что в пандемию руководство некоторых компаний признало опыт удаленки вполне успешным, и некоторые специалисты, например, в сфере IT и так с весны продолжают работать из дома, говорит губернатор.

Кроме того, до 12 октября продлен режим самоизоляции для людей старше 65 лет и тех, у кого имеются хронические заболевания.

Губернатор напомнил, что во всех городах региона продолжает действовать масочный режим.

Напомним, за минувшие сутки в Свердловской области было подтверждено 175 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число зараженных инфекцией приближается к 30 тысячам человек.

Stories:
Коронавирус
Related news:
Свердловская областьограничениякоронавирус
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Врио главного редактора: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы