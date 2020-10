За три квартала текущего года в России добыли 500 млрд кубометров газа. Это на 8,1% меньше, чем за этот же период прошлого года.

В сентябре российские компании добыли 55,58 млрд кубических метров газа, это на 1,4% меньше, чем в сентябре 2019-го, пишет oilcapital.ru. Согласно статистическим данным, компания НОВАТЭК за 9 месяцев добыла 52,8 млрд кубометров. Уровень добычи «Роснефти» за 3 квартала составил 31,54 млрд кубометров. За этот же период «Газпром нефть» произвела 16,37 млрд кубических метров голубого топлива.

