Житель Свердловской области выиграл в лотерею более 50 миллионов рублей

Житель Свердловской области стал победителем в лотереи на 50 миллионов 642 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе компании «Столото».

Билет свердловчанин приобрел в одном из почтовых отделений региона, но до сих пор не обратился, чтобы получить выигрыш. Как гласят правила лотереи, победителем становится тот, кто за первые пять ходов сумеет перечеркнуть все пять чисел верхней горизонтальной строки верхнего игрового поля билета. Пропуском в мир миллионеров для жителя Свердловской области оказалась комбинация чисел: 19, 51, 30, 73, 06, прокомментировали в пресс-службе. На данный момент организаторы лотереи ждут, когда победитель свяжется с ними для получения денег. Напомним, в Свердловской области с начала текущего года 20 жителей региона выиграли в почтовой лотерее на сумму более 100 тысяч рублей. Два свердловчанина стали почтовыми миллионерами

