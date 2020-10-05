Житель Свердловской области выиграл в лотерею более 50 миллионов рублей

Билет свердловчанин приобрел в одном из почтовых отделений региона, но до сих пор не обратился, чтобы получить выигрыш. Как гласят правила лотереи, победителем становится тот, кто за первые пять ходов сумеет перечеркнуть все пять чисел верхней горизонтальной строки верхнего игрового поля билета.