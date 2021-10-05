Дело стрелка Болкова из Екатеринбурга направлено в суд

Уголовное дело в отношении бывшего полицейского Сергея Болкова, который 30 мая 2021 года устроил стрельбу по людям и машинам из окна квартиры в Екатеринбурге, передано в суд для рассмотрения по существу.

Сергей Болков обвиняется по шести статьям УК РФ, в том числе за покушение на убийство двух или более лиц, незаконное лишение свободы человека с использованием оружия, угрозу убийством и повреждении чужого имущества в значительном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры свердловской области. В спецоперации по задержанию стрелка были задействованы около 100 человек. Людей из соседних подъездов эвакуировали. В квартире Болкова были найдены охотничий карабин, гильзы и боеприпасы. Также в комнате обнаружили большое количество бутылок из-под алкоголя. Проведённое полицией исследование определило, что в крови у стрелка находилась большая доза алкоголя, порядка 1,15-1,17 промилле, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых. Фото: Пресс-служба прокуратуры Свердловской области Напомним, 30 мая 2021 года Сергей Болков, находясь в состоянии алкогольного опьянения пригласил в гости соседа, а затем взял его в заложники, угрожая оружием. Мужчине удалось освободиться, тогда Болков открыл беспорядочный огонь из окна по прохожим и автомобилям. При этом тяжело пострадала 9-летняя девочка, которую удалось спасти медикам. Также во время задержания Болков ранил сотрудника Росгвардии. Поврежденными оказались восемь автомобилей, пострадавшие оценили ущерб в 1,5 миллиона рублей. Работал в ППС и был в Чечне: что известно о стрелке из Екатеринбурга

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