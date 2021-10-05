Джокович может пропустить Australian Open

Министр австралийского штата Виктория Дэн Эндрюс сообщил о том, что серб Новак Джокович, являющийся первой ракеткой мира, может не сыграть на Открытом чемпионате Австралии-2021 в случае отказа вакцинироваться от коронавируса.

«Количество выигранных титулов не дает гарантий участия в соревнованиях. Джокович может быть не допущен из-за отказа от вакцинации», – цитирует Эндрюса «Советский спорт». Добавим, что в своей карьере Джокович девять раз побеждал на Australian Open.

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