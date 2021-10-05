Мэрия Краснотурьинска передумала покупать 2 «кресла руководителей» после внимания СМИ

Мэрия Краснотурьинска передумала покупать 2 «кресла руководителей» после внимания СМИ
Мэрия Краснотурьинска передумала покупать 2 «кресла руководителей» после внимания СМИ
Сегодня, 14:56ОбществоФото: pixabay.com
Закупка двух «кресел руководителя» за 69 тысяч рублей была отменена первым заместителем главы Краснотурьинска Михаилом Корсиковым после того, как информация о тендере появилась в СМИ.

Планировалось приобрести два кресла для председателя и заместителя в административной комиссии, пишет «Вечерний Краснотурьинск».

Их обивка должна быть из натуральной кожи черного цвета и выдерживать вес до 120 килограммов. Также у кресел должна быть повышенная комфортабельность и возможность фиксации в нескольких положений. Как рассказывала пресс-секретарь администрации Анна Загирова, планировалось сделать приобретение за счет средств из бюджета Свердловской области.

Что касается дороговизны данной мебели, то при выставлении аукциона коллеги руководствовались средними ценами на подобные кресла. Кроме того, в рамках конкурса окончательная цена может быть снижена поставщиком, который выиграет торги, комментировала ранее Загирова.

Кроме того, мэрией Краснотурьинска объявлялся конкурс на приобретение стульев на металлическом каркасе для административной комиссии. За восемь стульев планировалось отдать 46 тысяч рублей. Однако конкурс впоследствии также был отменен.

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