На планете увеличивается количество буровых

В среднем в месяц работали в прошлом году 1352 действующие нефтяные и газовые буровые установки. Это их минимальное число в мире с момента начала ведения расчетов. Их число снижается второй год подряд. Прежде минимальное число буровых было в 1999 году — 1457. А максимальное за все время - в 1981 году. Тогда работало 5624 установки.