На планете увеличивается количество буровых

На планете увеличивается количество буровых
На планете увеличивается количество буровых
Сегодня, 20:53ОбществоФото: pixabay.com
В мире фиксируется увеличение количества буровых установок. Этот процесс идет уже пять месяцев подряд.

Как сообщает oilcapital.ru со ссылкой на информацию нефтесервисной компании Baker Hughes (США), действующие нефтяные и газовые буровые установки являются ранним индикатором добычи. В сентябре их количество составило максимальное значение за последние 17 месяцев.

В среднем в сентябре в мире было 1448 установок. В августе — 1434. В прошлом сентябре по сравнению с нынешним их было меньше на 429.

В США их на семь стало больше по сравнению с августом — 508. Это максимальное число, начиная с апреля прошлого года.

В то же время число канадских буровых снизилось на 3 — до 153.

В Африке выросло на такую же величину, до 78, в Латинской Америке — на 2, до 140, в Европе — на 1, до 106, на Ближнем Востоке — на 8, до 269. В Азиатско-Тихоокеанском регионе уменьшилось на 4, до 194.

В среднем в месяц работали в прошлом году 1352 действующие нефтяные и газовые буровые установки. Это их минимальное число в мире с момента начала ведения расчетов. Их число снижается второй год подряд. Прежде минимальное число буровых было в 1999 году — 1457. А максимальное за все время - в 1981 году. Тогда работало 5624 установки.

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