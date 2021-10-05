Найти новое место для скандального храма предлагают архитекторы в Екатеринбурге

Планы по строительству храма святой Екатерины в районе театра Драмы Екатеринбурга спровоцировали в 2019-м году столкновения недовольных горожан и охраны строительной площадки. Власти предложили отдать по новый храм территорию бывшего Приборостроительного завода, но теперь против этого выступают архитекторы.

Архитекторы «Института Генплана Москвы», занимающиеся созданием концепции развития набережной горпруда Екатеринбурга, рекомендуют искать новую площадку для строительства храма святой Екатерины, сообщает Ура.ру. Архитектор Тимур Башкаев считает, что при развитии города необходимо учитывать уже имеющиеся исторические ценности, а храм, как самостоятельную мощную единицу, строить на месте бывшего Приборостроительного завода не стоит. Тем более, что рядом уже находится Храм на Крови, к чему строить храмы настолько рядом друг с другом,недоумевает специалист. Напомним, в мае 2019 года горожане вышли на место первоначального строительства храма святой Екатерины с требованием сохранить сквер у театра Драмы в Екатеринбурге. Между ними и охраной храма произошли столкновения, екатеринбуржцы разломали временный забор. Властям удалось уладить конфликт путем проведения голосования. В Екатеринбурге исполнился год конфликту в сквере у Театра драмы

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