«Неделю гордости» для натуралов анонсировали общественники в Екатеринбурге

Во время этой недели уральская молодежь с традиционными взглядами на жизнь будет культурно обогащать город Екатеринбург, получать новые знания и проводить свой досуг в компании единомышленников. Мы натуралы и гордимся этим, сообщается в группе Евразийского союза молодежи «Вконтакте».
Союз выступил организатором совместно с несколькими молодежными движениями. Авторы позиционируют мероприятие как место, где люди будут культурно обогащать город. Пока что точные даты и места не называются, а также нет программы мероприятий.
Отмечается, что «Натуральная неделя» пройдет с соблюдением всех мер по предупреждению распространения коронавируса.
Напомним, в Екатеринбурге стартовала «Неделя гордости» ЛГБТ. Накануне, 5 октября, казаки выставили патрули для охраны порядка.