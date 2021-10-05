«Неделю гордости» для натуралов анонсировали общественники в Екатеринбурге

«Неделю гордости» для натуралов анонсировали общественники в Екатеринбурге
«Неделю гордости» для натуралов анонсировали общественники в Екатеринбурге
Сегодня, 16:02ОбществоФото: пресс-служба администрации Екатеринбурга
«Неделя гордости» для натуралов анонсирована в Екатеринбурге. Планируется, что это будет фестиваль с выставками, лекциями и неформальными встречами для тех, кто придерживается традиционных взглядов на отношения.

Во время этой недели уральская молодежь с традиционными взглядами на жизнь будет культурно обогащать город Екатеринбург, получать новые знания и проводить свой досуг в компании единомышленников. Мы натуралы и гордимся этим, сообщается в группе Евразийского союза молодежи «Вконтакте».

Союз выступил организатором совместно с несколькими молодежными движениями. Авторы позиционируют мероприятие как место, где люди будут культурно обогащать город. Пока что точные даты и места не называются, а также нет программы мероприятий.

Отмечается, что «Натуральная неделя» пройдет с соблюдением всех мер по предупреждению распространения коронавируса.

Напомним, в Екатеринбурге стартовала «Неделя гордости» ЛГБТ. Накануне, 5 октября, казаки выставили патрули для охраны порядка.

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Екатеринбург
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