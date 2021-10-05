Новый 18-метровый въездной знак возводит тюменская компания на въезде в Тагил

На данный момент закончены бетонные работы, подрядчик приступает к работам по облицовке гранитом. На этой неделе на объект привезут буквы «Нижний Тагил», которые выполнены из металлоконструкций и окрашены порошковой краской. В работе находятся орден и герб Нижнего Тагила.
Мы являемся подрядчиками по выполнению архитектурной композиции «Нижний Тагил — город трудовой доблести». Этот объект очень интересный, он сделан из различных материалов. Традиционно для Нижнего Тагила используются металлические конструкции, балки и гранит. По проекту, после завершения работ предусмотрено благоустройство и озеленение территории, будут рассыпаны семена, если позволит погода, рассказал редакции TagilCity.ru директор «Лайф+» Виталий Красноштанов.
Темпы работы подрядчика отметил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев: все работы ведутся в графике, где-то даже с опережением.
У нас наконец-то появится нормальный въездной знак. Будет обозначен и указ президента о присвоении звания «Город трудовой доблести». Надпись будет освещаться в темное время суток, ее будет хорошо видно, отметил глава города.
Общая масса гранита на объекте составит около 35 тонн, а площадь — 198 квадратных метров. Работает порядка 30 человек, они привлекаются на разных этапах. Бетонные работы выполняли субподрядчики, металлические работы делает «Лайф+», облицовкой займутся другие специалисты.
Работа сложная и интересная, потому что сама архитектурная композиция очень интересная. Необходим творческий подход, кое-какие производственные моменты приходится продумывать по ходу работ. Орден будет разрисовывать художник, ведутся переговоры со специалистами о том, кто будет это делать. Форму герба изготавливаем мы, затем его будут отливать на заводе. После гравировки будет нанесена краска, пояснил Виталий Красноштанов.
Старый въездной знак был демонтирован 14 августа 2021 года. Стоимость новой конструкции — порядка 27 млн рублей. Завершиться работы на объекте должны в ноябре текущего года.
Тюменская компания недавно закончила создание въездной стелы в виде светодинамических букв в ПГТ Уренгой, сейчас в Тарко-Сале «Лайф+» оформляет город различными архитектурными композициями, рассказал директор компании.
В 2019 году тюменец Виталий Красноштанов оказался фигурантом уголовного дела по браконьерству и был оштрафован на 60 тысяч рублей, сообщает городской портал nashgorod.ru. Согласно материалам дела, он помог отвезти на своем автомобиле шесть косуль, отстрелянных незаконным способом. После этого случая, региональный совет партии «Единая Россия» приостановило членство Красноштанова, а затем он был исключен из партии на основании личного заявления.