Новый 18-метровый въездной знак возводит тюменская компания на въезде в Тагил

Работа сложная и интересная, потому что сама архитектурная композиция очень интересная. Необходим творческий подход, кое-какие производственные моменты приходится продумывать по ходу работ. Орден будет разрисовывать художник, ведутся переговоры со специалистами о том, кто будет это делать. Форму герба изготавливаем мы, затем его будут отливать на заводе. После гравировки будет нанесена краска, пояснил Виталий Красноштанов.