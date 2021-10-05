Обвиняемый в изнасиловании 12-летней девочки свердловский полицейский отрицает вину

Обвиняемый в изнасиловании 12-летней девочки свердловский полицейский отрицает вину
Обвиняемый в изнасиловании 12-летней девочки свердловский полицейский отрицает вину
Сегодня, 17:38ОбществоФото: 1MI
Бывший сотрудник правоохранительных органов Александр Хусаинов, который обвиняется в групповом изнасиловании 12-летней девочки в Первоуральске, отрицает свою вину.

На допросах мужчина заявляет, что не принимал непосредственного участия в злодеянии, пишет ЕАН со ссылкой на инсайдера.

После сообщения девочки о преступлении Хусаинов был уволен с должности. Следственный комитет выясняет, как он попал на службу в правоохранительные органы.

Напомним, 25 сентября 12-летняя школьница из Первоуральска рассказала, что подверглась сексуальному насилию. Предварительно, ее заманил к себе домой ранее неоднократно судимый подельник Хусаинова, где мужчины вместе изнасиловали девочку.

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