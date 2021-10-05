Правительство анонсировало закупку новых контейнеров для раздельного сбора отходов

Абраменко подчеркнула, что для внедрения принципов экономики замкнутого цикла и повышения объема переработки ТКО необходимо создавать необходимую для этого инфраструктуру. Речь идет в том числе о контейнерах для раздельного сбора отходов. Таким образом, уже на первом этапе сортировки происходит отделение стекла, бумаги и пластика.