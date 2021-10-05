Правительство анонсировало закупку новых контейнеров для раздельного сбора отходов

Вице-премьер Виктория Абраменко поручила Минприроды и ППК «РЭО» контроль за своевременным доведением выделенных средств до регионов и их целевым использованием, сообщает 360tv.ru.
Абраменко подчеркнула, что для внедрения принципов экономики замкнутого цикла и повышения объема переработки ТКО необходимо создавать необходимую для этого инфраструктуру. Речь идет в том числе о контейнерах для раздельного сбора отходов. Таким образом, уже на первом этапе сортировки происходит отделение стекла, бумаги и пластика.
По словам вице-премьера, работа по переоборудованию площадок для мусора под раздельный сбор в регионах идет полным ходом. Согласно имеющейся у кабмина информации, охват населения раздельным сбором отходов достиг 30%. Выделение средств на современные контейнеры должно повысить этот показатель.
Регионы из списка получат разные суммы. Больше всего выделяется Воронежской области — 138 млн рублей. Тверская область получит 66,3 млн. Замыкает лидирующую тройку Кабардино-Балкария — 63,9 млн.
Руководитель ППК «РЭО» Денис Буцаев подчеркнул, что эти деньги должны расходоваться только на закупку контейнеров для раздельного сбора ТКО. Его структура будет очень строго наблюдать за целевым использованием денег.
При этом он отметил важность помощи государства в этом вопросе, так как проблема нехватки контейнеров стоит достаточно остро. РЭО продолжит мониторить ситуацию, чтобы оперативно реагировать «в случае нестыковок».
Напомним, в планах уже к 2030 году добиться сортировки 100% отходов. Один из ключевых шагов в данном направлении — раздельный сбор ТКО.