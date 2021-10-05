САО «Ресо-гарантия» признали виновным в нарушении закона о СМИ

Граждане массово жалуются также на наличие ошибок в полисах. Один из пострадавших автовладельцев утверждает, что год тому назад агент «Ресо-гарантии» внес в систему неверные данные водительского удостоверения. Каско насчитали в результате выше. Ошибка вскрылась только через год. Страховая компания не только не вернула клиенту деньги и не предложила ему бонус, но и не принесла извинения.