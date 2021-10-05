САО «Ресо-гарантия» признали виновным в нарушении закона о СМИ

Компания «Ресо-гарантия» проигнорировала запрос массмедиа о проблемах с оформлением электронных полисов ОСАГО, пишет rostovgazeta.ru.
Страховщик «Ресо-гарантия» занимает одну из лидирующих позиций на рынке обязательного страхования автотранспортных средств. Однако в последнее время заметно участились жалобы на суммы выплат и на проблемы с выдачей страховок в интернете – Е-ОСАГО.
В июле текущего года редакция RostovGazeta направила руководству компании несколько запросов, но все они до сих пор остаются без ответов. Информационное издание обратилось в прокуратуру.
«Доводы обращения о нарушении САО „Ресо-гарантия“ федерального законодательства в ходе проверки нашли свое подтверждение, - следует из письма ведомства. - Прокуратура выявила нарушение ч. 2 ст. 40 закона о СМИ».
Речь идет об отказе в представлении информации. Сотрудники прокуратуры внесли страховщику представление об устранении допущенного нарушения. Принято решение о возбуждении административного дела против одного из должностных лиц. Ему светит теперь штрафная санкция.
Компания «Ресо-гарантия» сейчас выступает в качестве ответчика не по одной сотне исков. Основными ее собственниками являются известные миллиардеры Николай и Сергей Саркисовы. Страховщик оказался в центре громкого скандала, в котором участвует экс-лидер Франции Николя Саркози. Политик якобы получил от «Ресо-гарантии» несколько миллионов евро.
В отзывах в интернете много негатива со стороны недовольных клиентов страховой компании.
«Думала, плачу немалые деньги седьмой год подряд, чтобы спать спокойно и не заморачиваться. Но у “Ресо”, видимо, другие планы - просто так получать деньги, а в случае чего присылать “Почтой России” заключение „эксперта“, - сетует клиент. - Ну что ж, больше я в этой компании страховаться, естественно, не буду».
«Сколько таких, как я? В “Ресо” больше ни ногой», — пишут клиенты, столкнувшиеся с проблемами при выплатах.
Граждане массово жалуются также на наличие ошибок в полисах. Один из пострадавших автовладельцев утверждает, что год тому назад агент «Ресо-гарантии» внес в систему неверные данные водительского удостоверения. Каско насчитали в результате выше. Ошибка вскрылась только через год. Страховая компания не только не вернула клиенту деньги и не предложила ему бонус, но и не принесла извинения.