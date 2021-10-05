В ОК ко Дню учителя пройдут эфиры о психологической поддержке детей и педагогов

В социальной сети Одноклассники с 6 по 9 октября пройдут прямые эфиры о важности ментального здоровья учителей и марафон «Мой любимый учитель!», пользователи соцсети также смогут присоединиться к трансляции основных этапов конкурса «Учитель года 2021».

Команда ОК совместно с Министерством просвещения РФ, сервисом по подбору психологов Alter и Московским государственным психолого-педагогическим университетом (МГППУ) подготовила прямые эфиры о психологическом здоровье для учителей. Трансляции эфиров пройдут в официальном сообществе российских учителей «Мы учителя!». 6 октября в 19:00 Светлана Махова, психотерапевт, специалист сервиса Alter выступит на тему «Гореть любимым делом, не выгорая: как учителю всегда оставаться в ресурсе». В субботу 9 октября в 19:00 Анна Лобанова, кандидат психологических наук, доцент факультета «Психология образования» МГППУ расскажет о «Значении психологической компетентности для профилактики возникновения негативных эмоциональных состояний обучающихся». Во время онлайн-эфиров пользователи ОК узнают об особенностях работы педагогов и смогут задать свои вопросы экспертам. Кроме того, в ОК проходят трансляции основных этапов Всероссийского конкурса «Учитель года 2021». Педагоги со всей страны демонстрируют свое мастерство в организации и проведении учебного процесса. За ходом конкурса и его результатами пользователи могут следить в группе «Мы учителя!» и в официальной группе Министерства просвещения РФ. На протяжении Недели учителя, которая проходит с 4 по 10 октября, пользователи также смогут наблюдать за открытием ещё двух Всероссийских профессиональных конкурсов: «Воспитатель года России – 2021» и «Директор года России – 2021», за открытием мультимедийной выставки «Роль учителя в истории России», а также за награждением победителей профессиональных конкурсов и праздничным концертом. Также в социальной сети Одноклассники Министерство просвещения России запустили тематический стикерпак, приуроченный ко Всемирному дню учителя. С 5 по 10 октября в ОК пройдет марафон «Любимый учитель!». Пользователи смогут поделиться своими историями о школьных временах и рассказать, почему именно с этим учителем связаны самые тёплые воспоминания. Для того чтобы стать участником, нужно загрузить фотографию своего первого школьного наставника в ленту публикаций и поставить хэштег #любимыйучитель. Также в разделе «Идеи дня» в десктопной версии ОК пользователи смогут рассказать с помощью специального конструктора публикаций, что значит для них учитель. Команда Одноклассников регулярно реализует проекты на тему образования. Так, в сентябре 2021 года в ОК прошел #МесяцЗнаний. В специальной тематической ленте пользователи ОК могли следить за полезной информацией на тему образования – о познании мира, развитии детей дошкольного возраста и обучении школьников и студентов.

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