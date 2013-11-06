Daihatsu обещает удивить концептом с непроизносимым названием
6 ноября 2013, 05:22ОбществоРОман БОТов
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Оригинальную новинку компания готовит для показа на международном автосалоне в Токио – экспериментальный микрогрузовик привлечет внимание не только необычным внешним видом, но и названием, которое, на первый взгляд, невозможно произнести -FC
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