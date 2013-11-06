Депутаты предложили разрешить водителям переписку в соцсетях в пробках

«В скором времени будет введен запрет не только вести разговоры, как сегодня, но писать SMS, пользоваться соцсетями и так далее. Это правильные меры – когда человек на скорости едет и начинает писать SMS, он увлекается и может попасть в аварию, все это действительно опасно. Но другая ситуация, когда водители стоят в многокилометровых пробках, в заторах. И когда нет движения или машина еле движется, может быть крайне необходимо направить SMS, бывают экстренные случаи: перенести встречу, сдать билеты и так далее», – пояснил Ярослав Нилов.