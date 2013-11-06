Honda представила обновленные купе Civic и Civic Si

«Заряженная» версия Civic Si отличается от стандартного купе пересмотренным передним бампером, задним диффузором, спойлером на крышке багажника и набором новых 18-дюймовых легкосплавных колесных дисков.

Японцы не раскрыли подробных технических характеристик автомобиля, но уже известно, что Civic Si обзавелся перенастроенной выхлопной системой, благодаря которой мощность 2,4-литрового четырехцилиндрового двигателя возросла до 205 л.с., а максимальный крутящий момент до 235 Нм. Прирост составил скромные 4 лошадиные силы и 5 Нм соответственно.