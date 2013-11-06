Honda представила обновленные купе Civic и Civic Si
6 ноября 2013, 05:15ОбществоРОман БОТов
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Компания Honda провела официальную презентацию купе Civic и «заряженной» версии Civic Si на проходящей в эти дни тюнинг-выставке SEMA.Купе 2014 модельного года получило новые бамперы, пересмотренный капот и рестайлинговую решетку радиатора. Также отметим новые передние крылья, наружные зеркала заднего вида и пересмотренные передние и задние фонари.
«Заряженная» версия Civic Si отличается от стандартного купе пересмотренным передним бампером, задним диффузором, спойлером на крышке багажника и набором новых 18-дюймовых легкосплавных колесных дисков.
Японцы не раскрыли подробных технических характеристик автомобиля, но уже известно, что Civic Si обзавелся перенастроенной выхлопной системой, благодаря которой мощность 2,4-литрового четырехцилиндрового двигателя возросла до 205 л.с., а максимальный крутящий момент до 235 Нм. Прирост составил скромные 4 лошадиные силы и 5 Нм соответственно.
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