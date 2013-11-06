Mitsubishi и Renault-Nissan вместе разработают три новых модели

Два будущих седана будут построены на платформах «Рено», но станут продаваться под маркой Mitsubishi. Одна из этих четырехдверок окажется представителем D-сегмента. Ее основными рынками сбыта станут США и Канада. Сборку седана наладят на южнокорейском предприятии Renault-Samsung в Пусане. Вторая модель станет глобальным представителем C-сегмента. Место ее производства пока неизвестно.

В основу будущего компактного электрокара, разработанного Mitsubishi Motors вместе с Renault-Nissan, ляжет платформа одного из уже существующих «кей-каров» (класс субкомпактных машин с моторами 660 кубических сантиметров). Другой информации об этой модели пока нет.

На данный момент Nissan уже сотрудничает с Mitsubishi Motors. В 2011 году стороны создали совместную компанию, занимающуюся разработкой «кей-каров» для обоих брендов. Первые общие продукты – Nissan Dayz и Mitsubishi eK wagon – поступили в продажу в Японии в этом году. Модели собирают на заводе Mitsubishi в Японии.