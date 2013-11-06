Московских водителей предупредят о дорожных камерах `бегущей строкой`
На московских дорогах появятся 11 табло с «бегущей строкой», которые предупредят водителей о приближении к комплексам фото- и видеофиксации нарушений ПДД, работающим на полосах для общественного транспорта. Устройства окажутся в распоряжении мэрии до конца декабря. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает портал M24.
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«Бегущая строка будет информировать водителей о том, что впереди выделенная полоса. Как только табло попадут к нам на склад, мы решим, где их расположить», – заявил собеседник издания, отметив, что одно подобное табло уже стоит на улице Якиманка.
На сегодняшний день в Москве функционируют 12 «выделенок». В ближайшем будущем спецполосы также появятся на Каширском, Варшавском и Ленинградском шоссе.
В июле в правила дорожного движения России была введена новая табличка – «Фотовидеофиксация». Она крепится в качестве дополнительной секции к уже установленным указателям в зависимости от того, какое нарушение фиксирует находящаяся впереди камера. Например, перед выявляющими езду по «выделенкам» камерами табличку монтируют на знаке, предупреждающем о приближении к полосе для движения общественного транспорта.