Московских водителей предупредят о дорожных камерах `бегущей строкой`

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«Бегущая строка будет информировать водителей о том, что впереди выделенная полоса. Как только табло попадут к нам на склад, мы решим, где их расположить», – заявил собеседник издания, отметив, что одно подобное табло уже стоит на улице Якиманка.

На сегодняшний день в Москве функционируют 12 «выделенок». В ближайшем будущем спецполосы также появятся на Каширском, Варшавском и Ленинградском шоссе.