Нашел государственный регистрационный номер? Неси в дежурную часть ГИБДД в Нижнем Тагиле

Есть вариант поместить информацию в какой-нибудь местной группе в социальной сети с просьбой распространить информацию о находке (где нашли, когда), а также для безопасности владельца номера перечислить ряд условий, при которых номер может быть возвращен. Например, «растеряша» должен предоставить второй номер или документы на автомобиль (свидетельство о регистрации). Это может быть самым верным способом, если группа достаточно многолюдна и найдутся те, кто без проблем «репостнут» сообщение. Редкость, но таким способом тоже можно установить связь с автовладельцем.

Другой вариант более официальный. Как рассказали TagilCity.ru в дежурной части ГИБДД, при такой находке нужно обращаться именно к ним. Дальнейшие действия будет совершать сам специалист – он свяжется с владельцем номера и вернет потерю. В Нижнем Тагиле дежурная часть ГИБДД находится по адресу Мира, 57а.

Добавим, недавно TagilCity.ru выяснил, что именно в Нижнем Тагиле в прошлом году в ГИБДД поступило около 5 тысяч заявлений о получении дубликатов номеров. Хоть процент утерь выкроить из общей суммы не удалось, ясно одно – даже в Нижнем Тагиле возможны даже случаи «скручивания» и возвращения номеров за деньги. Также по местному телевидению еженедельно выходят объявления об утрате госномера. А в правительстве, кстати, готовят законопроект об ужесточении наказания за кражу государственных регистрационных номеров.