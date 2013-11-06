Продажи `АвтоВАЗа` продолжают падать
Крупнейший отечественный автопроизводитель «АвтоВАЗ» продал в октябре 45 732 автомобиля, что на 3,6% меньше, чем в сентябре. На территории России было реализовано 37 484 автомобиля Lada, что на 6,3% меньше, чем в сентябре.
Всего в текущем году «АвтоВАЗ» продал 443 265 автомобиля – на 12,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В России с начала 2013 года куплено 380 852 Lada - на 15,2% меньше, чем за январь-октябрь 2012 г.
Единственным утешением для руководства «АвтоВАЗа» можно назвать Lada Granta, которая является лидером продаж уже 14 месяцев подряд. Российские автолюбители купили в октябре 13 357 автомобилей LADA Granta. Также в десятку самых продаваемых автомобилей в России входит Lada Largus, которая за минувший месяц разошлась тиражом в 6 402 единиц, а за год - 51 051.
Столь неутешительные цифры производитель объясняет тем, что компания еще не вышла на оптимальный объем производства некоторых моделей автомобилей, как и ранее испытывает сложности с логистикой и поставщиками, которые пока только выходят на запланированные объемы поставок комплектующих для новых моделей LADA, а также тяжелой экономической ситуацией в стране.