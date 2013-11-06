Rolls-Royce украсил Phantom 446 бриллиантами
6 ноября 2013, 02:00ОбществоРОман БОТов
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Компания Rolls-Royce доработала к моторшоу в Дубае спецверсию «Фантома» — Celestial Phantom. Производитель украсил салон новинки 446 бриллиантами. Драгоценные камни вручную инкрустировали в дверные панели, центральную консоль, а также в перегородку между передними и задними сиденьями.
Модификация Celestial Phantom, выпущенная в честь десятилетия модели, дебютировала в сентябре текущего года на Франкфуртском автосалоне. От стандартных автомобилей она отличается эксклюзивной окраской кузова цвета ночного неба, особой отделкой интерьера и потолок с множеством светодиодов, повторяющих расположение звезд на небе 1 января 2003 года, года первый «Фантом» был доставлен покупателю.
Помимо этого, на выставке в Дубае покажут купе Wraith и спецверсию седана Ghost, приуроченную к столетию участия Rolls-Royce в альпийском ралли Alpine Trial 1913 года.
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