Rolls-Royce украсил Phantom 446 бриллиантами

Модификация Celestial Phantom, выпущенная в честь десятилетия модели, дебютировала в сентябре текущего года на Франкфуртском автосалоне. От стандартных автомобилей она отличается эксклюзивной окраской кузова цвета ночного неба, особой отделкой интерьера и потолок с множеством светодиодов, повторяющих расположение звезд на небе 1 января 2003 года, года первый «Фантом» был доставлен покупателю.