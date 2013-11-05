С сегодняшнего дня открыто финальное голосование за «Народного участкового». Поддержим тагильчанина!

Уже не раз TagilCity.ru писал о внимательном участковом уполномоченном, который крайне трепетно относится к своим подопечным – жителям Висима, Харенок, Больших Галашек, Синегорского, Дальнего и Северки.

В Нижнетагильском МВД, надо полагать, знали, кого выдвигать на этот конкурс:

Так как название этого конкурса всё-таки народный участковый, то мы решили выдвинуть человека, который работает в сельских территориях нашего города.

Василия Павловича знают и уважают жители Висима, деревень Харёнки и Б. Галашки – именно там он выполняет свой долг! Много хороших отзывов мы получили о нем от самих жителей, да и коллеги, другие участковые, его поддерживают.

Здесь совершенно добрая конкуренция. Мы считаем, что именно наш Участковый из такого большого количества номинантов должен победить и призываем тагильчан поддержать своего земляка, -- сообщила Элина Балуца, пресс-служба МВД в Нижнем Тагиле.

Голосование проходит на сайте «Комсомольская правда» с 1 по 10 ноября. Завершится в 18:00. Кстати, теперь голосовать можно не только по почте и на официальном сайте МВД Свердловской области, но и в социальных сетях. Для этого необходимо перейти на страницу кандидата под своим аккаунтом и «Рассказать друзьям», после чего ссылка на выбранного вами участкового появится на вашей странице. Затем просто призывайте друзей голосовать за нашего земляка! Пусть о «Народном участковом» Нижнего Тагила узнает весь Рунет!