Служба в армии и декретный отпуск повысят размер пенсии
5 ноября 2013, 09:00ОбществоЕвгения
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Новый порядок начисления пособия по старости начнет действовать с 1 января 2015 года. Тех, кто служил в армии, а также уходил в декретный отпуск, в будущем ожидает повышение размера пенсий.
Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин. Согласно пенсионной реформе, сумма страховой и накопительной частей пенсии будет увеличиваться на баллы, которые будут начисляться за продолжительность трудового стажа, службу в армии и декретный отпуск по уходу за ребенком. Те, кто уйдут на пенсию позже наступления пенсионного возраста, могут рассчитывать на повышение пенсии.
Те, кто уже ушел на пенсию, а также граждане, которые в скором времени достигнут пенсионного возраста, будут получать пенсии по старой схеме.
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