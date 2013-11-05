Служба в армии и декретный отпуск повысят размер пенсии

Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин. Согласно пенсионной реформе, сумма страховой и накопительной частей пенсии будет увеличиваться на баллы, которые будут начисляться за продолжительность трудового стажа, службу в армии и декретный отпуск по уходу за ребенком. Те, кто уйдут на пенсию позже наступления пенсионного возраста, могут рассчитывать на повышение пенсии.