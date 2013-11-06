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Стоимость парковки внутри Бульварного кольца поднимут до 80 рублей в час
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Стоимость парковки внутри Бульварного кольца поднимут до 80 рублей в час

6 ноября 2013, 05:19ОбществоРОман БОТов
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