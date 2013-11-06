Стоимость парковки внутри Бульварного кольца поднимут до 80 рублей в час
Стоимость платной парковки внутри Бульварного кольца в Москве с 5 декабря увеличится до 80 рублей в час, а в зоне Садового кольца составит 60 рублей в час, сообщает РИА Новости со ссылкой на заммэра столицы, руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максима Ликсутова.
Напомним, что сейчас за час пользования городскими стоянками в черте Бульварного кольца автолюбителям приходится платить 50 рублей, при этом жители данных улиц могут парковаться в зоне проекта бесплатно с 20.00 до 8.00. Для круглосуточной бесплатной парковки можно приобрести абонемент стоимостью 3 тысячи рублей в год.
«Мы пересмотрели вопросы, связанные со стоимостью платной парковки. С 5 декабря стоимость парковки внутри Бульварного кольца составит 80 рублей в час. Также будет введен отдельный тариф в зоне Садового кольца стоимостью 60 рублей в час», — заявил Ликсутов.
Он добавил, что абонемент на один месяц на парковку в зоне Бульварного кольца будет стоить 16 тысяч рублей, а абонемент на год — 160 тысяч рублей. Кроме того, абонемент на месяц на парковку в зоне Садового кольца — 12 тысяч рублей, на год — 120 тысяч рублей.
По словам Ликсутова, в зоне Садового кольца будут созданы десять парковочных зон по границам районов. При этом чиновник добавил, что, если водитель оплатил 10 часов парковки и в течение года у него не было нарушений правил дорожного движения, то он сможет бесплатно припарковаться один час на улично-дорожной сети.