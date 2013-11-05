Тагильчане, теперь на права можно сдавать и на «автомате». Об изменениях, вступивших в силу сегодня

Кроме того, в ГАИ запрещено сдавать экзамены экстерном. Так что, обучаться в автошколе теперь придется всем без исключения.

Законом предусмотрено введение новой категории «М» - на управление мопедом и скутеров. Ее появление стало предсказуемым, ведь за последние годы участились несчастные случаи с участием данного вида транспорта, а повышенные контроль и ограничения в идеале должны снизить их количество. Получить такие права можно будет подросткам с 16 лет. А всем уже имеющим водительское удостоверение открывать новую категорию не придется.

Добавились и новые подкатегории:

Водителям с не российскими правами с 14 мая 2014 года будет запрещено работать на территории нашей страны. По мнению экспертов, данные меры смогут привнести порядок на дороги. Ведь въезжая в любую другую страну уже через полгода необходимо сдавать на местные. Например, в Америке, Германии, Франции.

В ГАИ убеждены, что новая система и переход на нее будет максимально безболезненным и поэтапным. Получается, что новые правила просто приводятся в соответствие с мировыми. К слову, нововведения не потребуют обязательного обмена прав для россиян – документ будет действителен до конца срока. А все водители, имеющие права основной категории, смогут управлять транспортом соответствующей подкатегории.