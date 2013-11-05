Тагильские эквилибристки «Ниагара» и гимнаст Олег Чмутов взяли специальные призы членов жюри из Европы на фестивале «Цирковое будущее» (ВИДЕО)

Олег Чмутов, талантливый гимнаст из «Аншлага», а также групповой эквилибр «Ниагара» в составе Олеси Федотовой, Александры Колесниковой, Марии Ежовой и Екатерины Котовщиковой покорили сердце жюри и взяли специальные призы. Жюри, нужно отметить, более чем экспертное: директор Московского училища эстрадно-циркового искусства им. М. Румянцева, директор цирковой школы в Швейцарии, директор международного артистического агентства «Флорида» в США, директор Национального института искусств мюзик-холла во Франции и многие другие.

Соревноваться и демонстрировать свои умения съехались лучшие цирковые артисты и коллективы из Украины, Российской Федерации, Беларуси, Латвии, Литвы, Эстонии, Армении, Узбекистана, Голландии, Германии, Польши, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции, Италии, Испании, Великобритании, Финляндии и США, пишет lg.ua.

Только представьте, скольких обошел в мастерстве наш Олег Чмутов, ведь именно ему за номер «Чудак Чарли» вручили призы артистический директор «Staatlichen Artisten schule Berlin» Рональд Вендорф (Германия) и Михаил Скибин, представитель «Фонда милосердия артистов цирка» Союза цирковых деятелей России.

Предлагаем вам посмотреть этот номер, наверняка, вы тоже не останетесь равнодушными!

Видео 2012 года, выступление в Московском цирке Никулина, youtube.ru.

Отдельные слова поздравления для девушек из «Ниагары», ведь им отдали предпочтение Лидия Мигани, директор цирковой школы (Швейцария) и представитель «New world partners» Джанин Снидерс (Голландия). Четверка тагильских артисток показывает невозможную пластику, а их артистизм помогает всей душой влюбиться в это искусство.

Групповой эквилибр «Ниагара», yoytube.ru.