Техническая «революция» в домах жителей Нижнего Тагила… или как мы телевидение в дом проводили

Однако по мере того, как растут запросы и потребности общества, меняется и телевидение. Теперь не вы подстраиваетесь под него, а оно под вас. У абонента появился не просто широкий выбор каналов с хорошим качеством, но и возможность управлять контентом, приспосабливать его под свой жизненный график.

Насколько Интерактивное телевидение удобная, простая в использовании, но при этом технически сложная вещь, мы убедились сами, отследив весь процесс установки этого «чуда» инженерной мысли. Кстати, на один день сменить профессию и установить в квартиру жителя Интерактивное телевидение вызвался известный радиоведущий Нижнего Тагила Андрей Краснов.

Бригада инсталляторов вместе с местной «звездой» Андреем Красновым!

Оказывается инсталляторы - обычно они работают в паре - это не просто технические специалисты, которые приходят, подключают провод к телевизору и уходят. Это профессионалы своего дела! Они работают феноменально четко, слажено и без задержек. Инсталляторы Юрий Бирюков и Артем Орлов о самой современной телекоммуникационной услуге знают всё, о её подключении еще больше. Радиоведущий тоже старательно вливался в образ «продвинутого» инсталлятора, чтобы никто из хозяев не догадался, кто он на самом деле.

Мы поднялись в квартиру. Приветливая хозяйка Елена Шамонова открыла нам дверь. На лице читалось удивление, ведь она ждала рядовую бригаду инсталляторов. Она не ожидала, что на пороге своей квартиры увидит не только мастеров, но также журналистов. Мы сказали, что готовим фоторепортаж и Елена охотно согласилась.

Нам повезло: на установку ТВ мы попали в квартиру активных людей, где телекоммуникационные новинки только приветствуются. С приходом гостей всегда становится шумно, но весело. Особенно, если они не с пустыми руками. То, что с собой принесли Юрий, Артем и радиоведущий Андрей, заинтересовало всех. Сами взрослые и дети, с любопытством наблюдали за всем, что происходит.

Андрей сразу постарался объяснить, что это за «зверь» такой – интерактивное телевидение:

- Вот, смотрите вы с папой хоккей или мультики, и захотелось сходить на кухню, чай попить. Но уйти-то нельзя, вдруг кто-нибудь гол забьет! Приходится ждать рекламу. А сейчас ты сможешь поставить матч на паузу, сделать все свои дела, и потом спокойно досмотреть его, - объясняет ему мама.

- Круто! – заулыбались «маленькие абоненты». - А когда уже можно будет смотреть?

- Минут тридцать придется подождать, - чтобы знать, как это все работает, можете наблюдать.

Процесс подключения начался с щитовой. Оптика от «Ростелекома» в этот дом уже проведена. Кабель проходит по всем стоякам, на каждом этаже имеются разветвители. Более того, в каждую квартиру от щитка ведут микротрубки, по которым «оптический» кабель попадает непосредственно абоненту.

На кабеле Юрий устанавливает разветвитель, с помощью которого делаются отводы на каждого абонента. Такая четкая структурированность нужна еще для того, чтобы техникам в случае нештатной ситуации можно было быстро и четко определить место неисправности и устранить неполадку.

Целым открытием было для нас оптоволокно. Этот необычный кабель имеет ряд преимуществ по сравнению с медным кабелем. Оптоволоконные линии предназначены для передачи цифровой информации на большие расстояния при минимальных потерях мощности сигнала. Пропускная способность может достигать нескольких терабит в секунду по одному волокну. К тому же оптоволокно обладает высокой помехозащищенностью. Все это в совокупности повышает качество предоставляемых телекоммуникационных услуг.

Дальше по плану - установка абонентской коробки (розетки), куда потом и заводится чудо- кабель. От этой маленькой коробочки кабель протянут к телевизору и компьютеру – для установки скоростного Интернета.

- А теперь будем варить! - загадочно улыбается Артем, доставая из зеленого чемоданчика какой-то аппарат.

- Конечно, день все-таки, пора бы и пообедать, - поддерживает его шуткой Юрий Бирюков.

И тут мы увидели нечто. Эта штука, напоминала одновременно и фотоаппарат и какой-то черный блок с экраном, похожий то ли на телевизор, то ли на автомобильный компрессор. Но, как и шутили наши мастера про обед, оказалось, что это сварочный аппарат – очень дорогостоящее оборудование. С помощью него специалисты проделывают микроскопическую работу в считанные минуты и сваривают волоконно-оптические линии встык.

Сами линии представляют собой нити из оптически чистого стекла, толщиной не больше человеческого волоса, которые еще нужно умудриться так «мастерски» соединить между собой (оптоволоконный кабель из общедомового шкафа и кабель, который тянут в квартире). Да сделать это надо так, чтобы исключить малейшее затухание сигнала

Как только все сделали пошло самое интересное. Теперь к абонентской коробке подключили кабель, который тянется к телевизору, а именно к интерактивной приставке. Радиоведущий Андрей комментировал весь процесс уверенно, так что Елена по-прежнему не догадывалась о том, кто он на самом деле. Юрий и Артем провели кабель к приставке, спрятав его под плинтус, чтобы хозяевам он не мешал.

Последний этап – подключение к телевизору самой приставки для интерактивного ТВ и активизация логина и пароля. На всё про всё – пять минут! И вот «умное» телевидение замелькало на экране наших героев.

Специальная приставка Интерактивного телевидения подключена к телевизору. Вместе с ней в комплекте идет интерактивный пульт, с помощью которого и осуществляется управление сервисами. Научиться обращаться с пультом не составит труда. Домочадцы, например, очень быстро со всем разобрались. Теперь у них это не просто больше 200 каналов, а целый набор сервисов, которыми можно управлять так, как хочет абонент.

Также на интерактивном ТВ есть специальный сервис «Видео по запросу». Это огромная фильмотека, которая включает в себя как классическое отечественное и зарубежное кино, так и популярное современное. Учитывая, что семья Шамоновых - большие любители кино, им это предложение пришлось по душе. И в ближайшие выходные они, пожалуй, устроят себе киномарафон.

Елена сразу обратила особое внимание на возможность сформировать пакет каналов для детей, чтобы ограничить их от нежелательных телепередач.