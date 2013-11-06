Toyota построила одноместный автомобиль без руля

Длина новинки составляет 3000 миллиметров, ширина – 1600 миллиметров, высота в «рабочем» режиме равна 1780 миллиметров, а в режиме ожидания – 990 миллиметров. У концепта отсутствует привычный рулевой механизм, а управление осуществляется за счет наклона тела в ту сторону, в которую необходимо направиться. В «Тойоте» заявляют, что с автомобилем можно вполне достигнуть «взаимопонимания, похожего по своему принципу на отношения наездника и лошади».

Кроме того, производитель обещает, что чем больше на этой машине совершать поездок, тем азартнее будет становиться управляемость. Электроника прототипа FV2 способна определять настроение водителя, считывая тембр голоса и выражения лица, запоминать любимые маршруты, создавая на их основе новые варианты поездок, а также распознавать стиль вождения, показывая владельцу насколько улучшилось его водительское мастерство по прошествии определенного промежутка времени.

Лобовое стекло прототип представляет собой дисплей, работающий по принципу дополненной реальности, а кузовные панели представляют собой экраны, на которые можно выводить различные цветовые изображения. Также Toyota FV2 имеет систему «общения» автомобилей друг с другом и объектами инфраструктуры. Благодаря ей машина сможет предупредить водителя об опасности на дороге заранее, до того как она появится в поле зрения.