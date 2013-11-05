Уралвагонзавод будет сотрудничать с компанией из Франции
В присутствии Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева и Премьер-министра Французской Республики Жан-Марка Эро состоялось подписание «Соглашения о стратегическом партнерстве» между корпорацией УВЗ и французской компанией SAGEM Defense Securite, входящей в группу SAFRAN.
В рамках подписанного Соглашения стороны договорились об организации долгосрочного стратегического партнерства в сфере применения оптико-электронного оборудования и другой высокотехнологичной продукции компании SAGEM Defense Securite на бронетанковой технике и артиллерийских системах производства корпорации УВЗ.
Соглашение подписали генеральный директор УВЗ Олег Сиенко и исполнительный вице-президент группы SAFRAN по международному развитию Брюно Коттэ.
Данное Соглашение подписано в рамках реализации Меморандума о сотрудничестве от 27 июня 2012 года.
В ходе церемонии подписания Соглашения руководители корпорации УВЗ и группы SAFRAN выразили взаимную заинтересованность в долгосрочном стратегическом партнерстве и поблагодарили друг друга.
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