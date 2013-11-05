Уралвагонзавод будет сотрудничать с компанией из Франции

В рамках подписанного Соглашения стороны договорились об организации долгосрочного стратегического партнерства в сфере применения оптико-электронного оборудования и другой высокотехнологичной продукции компании SAGEM Defense Securite на бронетанковой технике и артиллерийских системах производства корпорации УВЗ.

Соглашение подписали генеральный директор УВЗ Олег Сиенко и исполнительный вице-президент группы SAFRAN по международному развитию Брюно Коттэ.

Данное Соглашение подписано в рамках реализации Меморандума о сотрудничестве от 27 июня 2012 года.