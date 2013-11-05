В поисках солнца и приключений: точка отсчета Москва

И этому есть несколько причин, во-первых, осенью солнце не такое жаркое, во-вторых, цены становятся намного дешевле, а обслуживающий персонал, из-за меньшего количества отдыхающих, более вежлив и учтив.

Андалусия: поиск радости жизни

Пока гостиницы метро Чеховская ждут путешественников из Соединенных Штатов, кто-то другой, получив визу в Испанию, отправляется на побережье Средиземного моря. Наиболее популярный маршрут туристов - Путь фламенко, который простирается от Севильи, с улицы Calle Casttilla до самого Кадиса, города, где фантастическое фламенко никогда не замолкает в заведении Pena Flamenca Enrique el Mellizo.

Сопоставив экскурсии Москвы и испанских городов можно сказать, что ассортимент развлечений обширен в обеих странах, но особенных эмоций путешествию придадут горячие танцы, которые возможны лишь на территории городка Алькала, где ежегодно устраиваются фестивали прямо под открытым небом. Зажигательный, очень сексуальный фламенко способен разбудить уснувшие чувства или помочь зародиться новым, поэтому Испания идеально подходит для одиноких или разбитых сердец.

Москва - город с историей и загадками

Если отпуск вам не светит, можно устроить прогулку по своему городу на выходных, как вариант: уехать из дому, чтобы на время сменить обстановку. Прежде, чем отправиться узнавать историю столицы Российской Федерации, следует забронировать номер в отеле.

Особенного внимания стоит уделить местам отдыха, где ждут своих гостей комфортабельные гостиницы Войковская - станция метро, открытая в 1964 году, имеет свою легенду. Здесь будет очень интересно снять номер, так как это тихое и уютное место города, куда не долетает шум огромного мегаполиса. Что посетить в этом районе проживания?

Особенного внимания заслуживает Парк имени Воровского, где до революции в 1896 году было начато строительство специальной лечебницы для алкоголиков под началом знаменитого врача А.М. Коровина. После революции это место преобразили в чудесный парк с множественными насаждениями деревьев.