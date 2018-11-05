Девушка-лейтенант из Нижнего Тагила поборется за титул «Красавица в погонах»

Фотоконкурс «Красавица в погонах» продлится до 8 ноября. На специальном сайте любой желающий сможет отдать свой голос любой из участниц.

Победит та сотрудница, которая наберёт больше голосов. Ссылку на голосование, согласно правилам, девушки могут распространять через социальные сети, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».