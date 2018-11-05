Девушка-лейтенант из Нижнего Тагила поборется за титул «Красавица в погонах»
Сегодня, 07:30ОбществоФото: нт.66.мвд.рф
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В преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел 35 девушек поборются за звание самой красивой сотрудницы полиции. Лейтенант внутренней службы Полина Пестова будет представлять Нижний Тагил.
Сюжеты: Нижний Тагил
Фотоконкурс «Красавица в погонах» продлится до 8 ноября. На специальном сайте любой желающий сможет отдать свой голос любой из участниц.
Победит та сотрудница, которая наберёт больше голосов. Ссылку на голосование, согласно правилам, девушки могут распространять через социальные сети, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».
9 ноября в 12:00 в здании ГУ МВД России по Свердловской области пройдёт награждение победительниц.
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