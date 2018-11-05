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Евгений Куйвашев поздравил жителей Свердловской области с Днём народного единства
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Евгений Куйвашев поздравил жителей Свердловской области с Днём народного единства

Сегодня, 11:00ОбществоФото: све.рф
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