Фото на памятнике выложил патриот: школьники из Нижнего Тагила жалуются на угрозы

Ребятам угрожают, они не могут выйти из дома, так как испытывают боязнь за свое здоровье, рассказал редакции собеседник, знакомый с ситуацией.

Редакции TagilCity.ru удалось узнать обстоятельства, при которых фотографии подростков попали в сеть, а также как сейчас чувствуют себя ребята.

Кто опубликовал фото? Как выяснилось, общественной огласке фото придал председатель Военно патриотического клуба «Ратник-НТ» Евгений Веверица.

Евгений Веверица (на фото слева) Фото: Страница Евгения Веверицы в соцсети/ https://vk.com/id234161550

Я увидел фото в соцсети и попросил знакомых ребят найти мне этих товарищей и пригласить на беседу,рассказал редакции TagilCity.ru Евгений.

Один из подростков с фото подтвердил, что с ними связались представитель клуба. После сообщения фото были ребятами удалены.

Фото опубликовал мой товарищ, и то, всего одно, я просил, чтобы меня не было на фото, через полчаса мы фото удалили и пришли в «Ратник»,рассказал мальчик.

В клубе с ними была проведена беседа о недопустимости таких поступков. После беседы фото на памятнике попали в общий доступ, они были опубликованы патриотом Евгением Веверицей.

У нас под давлением забрали телефон, попросили назвать пароль и забрали фотографии с телефона,рассказал редакции один из ребят.

Фото мальчика, выложенное Евгением у себя на странице Фото: Скриншот со страницы Евгения Веверицы

Школьникам угрожали? Подростки в процессе беседы с Веверицей, по их словам, подвергались психологическому давлению и угрозам.

Здоровый мужик-афганец так орал на ребенка, что дети домой все бледные пришли. Он говорил, что прибьет их, что они по земле ходить не будут,подчеркнула мама мальчика.

При этом руководитель патриотического клуба отрицает угрозы и давление на ребят. Но именно после размещенных им в соцсетях фото на ребят началась охота и травля. При этом лица несовершеннолетних на фото не были закрыты, что позволило широкому кругу людей узнать в ребятах своих одноклассников и знакомых.

Встретить и голову проломить…. Умрите, твари. Как можно вырастить таких ***,лишь часть сообщений, которые поступают в адрес подростков.

Угрозы, поступающие подросткам

Помимо этого, в соцсетях оказались доступны и личные данные ребят – ссылки на страницы и номер школы.

Встречные заявления в полицию Родители подростков написали в полицию заявление на Евгения Веверицу. По неподтвержденной информации, родители ребят обвиняют мужчину в оскорблениях и незаконном завладении телефоном подростка. А родителей мальчиков проверит ПДН.

Точно не скажу что там, но за оскорбление точно заявление написано,поделился Евгений.

Со слов руководителя патриотического клуба, чтобы сгладить ситуацию, подросткам нужно принести публичные извинения воинам-пограничникам и возложить цветы к памятнику.

Дети сами виноваты? Мама одного из мальчиков отметила, что не оправдывает поступок своего сына, но сейчас опасается за его здоровье.

Он, конечно, виноват, нельзя было так делать, и он получил за это уже. Но как могли в «Ратнике» устраивать такое – я не понимаю. Как можно смерти ребенку желать? Там такое давление устроили на ребят. Могли бы обратиться к родителям, провести беседу, но не угрожать же,говорит женщина.

Сейчас семья испытывает опасение за здоровье ребенка и моральный дискомфорт. Членам семьи поступают звонки с просьбами разъяснить ситуацию, а подростки не выходят из дома из-за страха быть избитыми.