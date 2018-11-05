Новый авиарейс Красноярск – Омск – Екатеринбург появился с 3 ноября
Сегодня, 18:59ОбществоФото: pxhere.com
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С 3 ноября открылся новый рейс из Красноярска в Екатеринбург с транзитной посадкой в Омске.
Сюжеты: Екатеринбург
Перевозку пассажиров из Красноярска в Екатеринбург в промежуточной посадкой в Омске осуществляет компания NordStar два раза в неделю по понедельникам и субботам.
Рейс вошел в федеральную программу субсидирования региональных авиаперевозок и получает софинансирование из бюджета Омской области. Первый перелет состоялся 3 ноября, сообщает ИА «Город55».
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