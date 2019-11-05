Число клиентов Альфа-Банка ежегодно растет на 20-25%

Чухлов рассказал, что несмотря на предупреждение Банка России о будущих рисках, компания уверена, что в следующие 12-18 месяцев кризиса в розничном сегменте не будет, а в ипотечном сегменте его не стоит ждать еще 10 лет. Поэтому, компания продолжит усиливать розничный сектор, не забывая о мониторинге рынка. Если появятся серьезные рыночные факторы против этой стратегии, то компания изменит ее.

Но рыночные риски не должны остро сказываться на количестве выдаваемых кредитов, считает Чухлов. Вместо этого, этот вопрос можно урегулировать, упростив одобрение для надежных клиентов и ужесточив его для ненадежных клиентов.

В условиях экономических сложностей, даже надежные клиенты не всегда могут получить кредит, но через пять лет всем станет очевидно, что Альфа-Банк не зря нарастил розничный сектор кредитования. Клиентская база Альфа-Банка ежегодно увеличивается на 20-25 процентов, пишет vostokmedia.com.

Сейчас наблюдается снижение доходов от корпоративного сегмента, что и привело к решению банка сделать акцент на рознице. Чухлов рассказал, что в банке не видят предпосылок к резкому скачку корпоративного сегмента.