На Урале дачный поселок Академии наук хотят передать Шарташскому лесопарку
Сегодня, 19:53ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Академия наук собирается законсервировать дачные домики УрО РАН на улице Отдыха возле озера Шарташ, пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Ученые, которые живут в домиках, обратились за помощью к депутату Андрею Альшевских. Планируется закрыть 14 дачных домиков, в будущем, возможно, их передадут Шарташскому лесопарку.
Сотрудник лаборатории теоретической физики Вениамин Раевский рассказал, что дачи — последний социальный объект УрО РАН. Ученые хотят сохранить поселок.
Об этих дачах знают немногие в УрО РАН. Недавно профком объявил о возможности заселиться в домики, появилось много желающих отдыхать там по выходным. Но в АХЧ въезд на дачи запретили и сотрудникам отказали, рассказал Раевский.
В дирекции Шарташского лесопарка пояснили, что переговоры о судьбе дачного поселка еще идут. По словам директора парка Артура Зиганшина, у Академии наук нет средств для содержания дач.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей