На Урале дачный поселок Академии наук хотят передать Шарташскому лесопарку

Ученые, которые живут в домиках, обратились за помощью к депутату Андрею Альшевских. Планируется закрыть 14 дачных домиков, в будущем, возможно, их передадут Шарташскому лесопарку.

Сотрудник лаборатории теоретической физики Вениамин Раевский рассказал, что дачи — последний социальный объект УрО РАН. Ученые хотят сохранить поселок.

Об этих дачах знают немногие в УрО РАН. Недавно профком объявил о возможности заселиться в домики, появилось много желающих отдыхать там по выходным. Но в АХЧ въезд на дачи запретили и сотрудникам отказали, рассказал Раевский.